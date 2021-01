Honor : vers une nouvelle gamme de smartphones avec les services Google et le PlayStore

D'après les informations recueillies via GSM Arena, Honor aurait d'ailleurs choisi de retirer l'App Gallery, la boutique que Huawei s'efforce développer suite au retrait forcé du Play Store, de ses appareils. Il se pourrait aussi que la société fasse fi de l'interface EMUI de Huawei.

Par ailleurs, on le sait, Honor ne dispose plus des puces Kirin de Huawei. Dans un premier temps, c'est donc Mediatek qui fournira les SoC des futurs smartphone de la marque. Mais Honor peut également se payer le luxe de négocier avec le fondeur américain Qualcomm, espérant intégrer les puces Snapdragon à ses prochains terminaux. De quoi lui permettre de faire face à la concurrence sans rougir donc.

Toutefois, en tant que société chinoise, Honor reste à la merci du gouvernement américain. En effet, rappelons que plus récemment, et en plus de Huawei, ZTE, Xiaomi et sept autres entreprises chinoises ont subi de nouvelles interdiction d'investissement de la part des Etats-Unis.