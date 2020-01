SFR propose désormais l'option eSIM pour smartphones

SFR passe à l'eSIM

Depuis le 14 janvier 2020, il est possible de changer votre carte SIM pour la eSIM de SFR. Sont concernés tous les clients SFR Mobile (sauf SFR La Carte, Multisurf, SFR Connecté Partout, SFR Internet Partout et clients SFR Business), ayant un smartphone compatible avec le format eSIM, évidemment.À noter toutefois que les frais de mise en service s'élèvent à dix euros, pour passer d'une carte SIM vers eSIM, ou d'une carte eSIM vers SIM. Celles et ceux qui sont déjà clients SFR peuvent dès à présent demander leur eSIM via l'application SFR & Moi, ou depuis leur Espace Client SFR.Rappelons que pour activer une carte eSIM, il faut obtenir un QR Code de la part de son opérateur et le scanner sur un smartphone compatible comme un iPhone 11 , un iPhone XS ou encore un Samsung Galaxy Fold