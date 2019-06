Orange est le premier opérateur français compatible avec l'eSIM des iPhone XS et XR

L'utilisation de deux SIM différentes est désormais possible.

Source : Telecoms

Le lancement est prévu à 15h ce jour et les démarches se font en ligne.Pour abandonner votre traditionnelle, il faudra vous rendre sur le site d'et demander un «». Celui-ci sera facturé 10€ et ne changera en rien le forfait mobile que vous possédez.Cependant, cette démarche vous permettra par la suite d'ajouter uneà votre mobile : il vous sera ainsi possible d'avoirUne fois le remplacement de SIM effectué sur la plateforme Orange, pour la configuration sur votre mobile, il suffit de vous rendre dans, puis. Sélectionnez ensuite «» et scannez le QR code fourni par l'opérateur. Il vous sera ainsi possible de configurer votre forfait sans SIM comme forfait principal ou secondaire.