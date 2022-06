Le marché européen n'est plus un eldorado pour les fabricants de smartphones

En quatrième place, OPPO conserve ses 6 % de parts de marché, avec une diminution de 8 % de ses ventes.

Une marque parvient quand à elle à tirer son épingle du jeu et à continuer son ascension fulgurante : realme. Le nouveau champion du rapport qualité-prix n'a plus seulement la cote en Chine, mais paraît bien parti pour s'imposer aussi en Europe. La filiale de BBK Electronics, qui détient aussi OPPO, OnePlus, vivo et iQOO, double ses parts de marché de 2 à 4 %. Ses ventes ont progressé de 67 % en un an.

À noter que Google et Nokia ont réalisé une belle performance durant ces trois mois, avec une croissance supérieure à celle déjà remarquable de realme. Mais cela reste insuffisant pour entrer dans le top 5.