Covid-19 : une approche computationnelle pour prévoir les prochaines mutations et préparer les prochains vaccins

Une équipe de recherche du Laboratoire de biologie computationnelle et quantitative (LCQB) composée de membres de l'IBPS - Sorbonne Université et du CNRS a publié, le 12 janvier 2022 dans la revue PNAS et en partenariat avec l'Université de Lausanne, des travaux détaillant une approche dite computationnelle. Celle-ci pourrait aider à prévoir les nouvelles mutations dans les protéines de la Covid-19 (ou SARS-CoV-2), susceptibles d'apparaître dans les futurs variants du virus. Ces travaux, qui pourraient révolutionner la recherche autour du virus aujourd'hui pandémique, vont encore plus loin.