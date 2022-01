CES 2022 : Y-Brush revient avec sa nouvelle brosse à dent express

Pour rendre cet exploit possible, la brosse est conçue en forme de Y et s'insère dans la bouche, un peu comme un dentier. Un autre de ses avantages est qu'elle est flexible, ce qui offre un certain confort, et qu'elle nettoie toutes les dents simultanément. Il vous faut 5 secondes pour nettoyer les dents du bas, 5 autres secondes pour celles du haut.