Quand la bande dessinée devient une aventure sonore : notre zoom sur Blynd

« Le studio Anatole c’est un studio de doublage et de post-production sonore créé par mon père il y a 35 ans. À la base c’était plutôt de l’enregistrement musical, après il s’est mis à faire de la musique pour enfants, des publicités, et du doublage pour le jeu vidéo. Ensuite on a commencé à doubler pour des séries, pour Netflix, pour Prime Video… Parallèlement, on s’est retrouvé à enregistrer une fiction sonore pour Audible. Un auteur voulait enregistrer son adaptation avec des comédiens de la série Kaamelott, et il avait besoin d’un studio à Lyon ».

Tim Borne