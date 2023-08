Roborock annonce son premier lave-linge séchant et deux nouveaux aspirateurs robots pour petit budget

Roborock annonce également le Zeo One. Il s'agit du premier lave-linge séchant connecté du constructeur. D'une capacité de lavage de 10 kg pour 6 kg en séchage, le Zeo One promet des fonctionnalités permettant d'éliminer bactéries, poils d'animaux, allergènes et autres taches tenaces. Ce nouvel appareil emploie une technologie de séchage à basse température. D'après Roborock, celle-ci serait capable de sécher les vêtements les plus délicats en recourant à des capteurs et à un algorithme à base d'IA.

Le Zeo One offre par ailleurs un système d'auto-nettoyage capable de collecter et d'éliminer les peluches en toute autonomie. Cette fonction envoie aux oubliettes le nettoyage manuel du filtre. Ce lave-linge séchant est par ailleurs connecté, ce qui permettra à l'utilisateur de sélectionner son programme sur l'application mobile compagnon et de contrôler les cycles à distance.

La date de sortie du Zeo One et la somme qu'il faudra débourser pour l'acquérir ne sont pas encore connues.