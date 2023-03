Antennes mobiles : quand la guerre des pylônes pénalise les utilisateurs

Alors, pour ignorer Valocîme une fois poussés dehors, TDF, ATC et Cellnex conservent leurs clients opérateurs et essaient de déménager un peu plus loin. Souvent, cela fonctionne, mais il arrive que les changements affectent la couverture du réseau mobile, du moins le temps que les installations soient mises en place, ce qui dessert les habitants à proximité des conflits. À Brest, à Heiligenberg (Alsace), mais aussi en Savoie, on s'inquiète, Valocîme multipliant l'acquisition de baux.