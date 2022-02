RED by SFR augmente une nouvelle fois ses tarifs de 3 euros, mais il est possible d'y remédier !

Il est difficile de suivre le rythme des augmentations successives de tarifs chez RED by SFR, mais ce qui est certain, c'est qu'elles sont souvent lancées dans les mois les plus froids de l'année, et hélas, pas pour réchauffer les cœurs. Fin 2020 déjà, l'opérateur avait entériné une hausse automatique de 2 euros par mois de son forfait à 10 Go. Un peu plus tard, au début de l'année 2021, les forfaits « à vie » à 5 euros par mois passaient à 8 euros , soit 3 euros d'augmentation sans autre choix que de résilier votre forfait si vous n'étiez pas satisfait de cette hausse et que vous ne parveniez pas à maintenir votre offre actuelle.