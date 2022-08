Razer annonce la Basilisk V3 Pro, sa souris gamer la plus avancée à ce jour

À l'instar des derniers produits sans-fil de la marque, la Basilisk V3 Pro peut compter sur la technologie propriétaire Wirespeed Wireless pour proposer des performances qui n'ont rien à envier à celles des souris gamer filaires. Cela passe par un récepteur USB, qui permet à cette nouvelle souris de Razer d'être appairée à de nombreux appareils dotés d'un port USB de libre.

Pour rester dans le thème de la polyvalence, la Basilisk V3 Pro n'en manque pas, avec pas moins de 11 boutons programmables faciles d'accès, pour une souris adaptée à tous les types de jeux et de joueurs (à condition d'être droitier, malheureusement).

Elle profite par ailleurs d'une charge sans-fil annoncée de nouvelle génération par Razer, assurée via l'autre produit nouvellement annoncé de la marque : le module de recharge sans-fil Razer Mouse Dock Pro (vendu séparément). Le Mouse Dock Pro peut également servir d'émetteur récepteur afin d'améliorer encore les performances de la Basilisk V3 Pro par rapport au récepteur USB. Une utilisation en filaire via USB-C est bien sûr également possible.

De plus, les plus esthètes pourront apprécier le design bien reconnaissable des modèles Basilisk, qui se veut à la fois ergonomique et relativement léger avec 110 grammes au compteur pour une prise en main confortable. Ce design est transcendé par une base composée de 13 zones d'éclairage Razer Chroma, qui peuvent être entièrement paramétrés via Razer Synapse, ainsi que d'un éclairage RGB sur la molette et le logo de la marque.

Profiter de la souris gamer sans-fil dite la plus avancée de Razer a cependant un coût. Elle est en effet proposée à 179,99 euros. Pour en profiter pleinement en l'accompagnant du Razer Mouse Dock Pro (vendu séparément à 99,99 euros), le tout reviendra à 242,99 euros grâce à 13 % de remise sur le site de Razer.