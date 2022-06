Trois nouveaux casques gamer chez Razer (on vous laisse deviner leur nom)

Du côté des points communs, les trois casques proposent la technologie SmartSwitch de Razer (en plus d'une prise Jack 3,5 mm). Il est ainsi possible de les brancher simultanément à un appareil 2,4 GHz et un appareil Bluetooth, pour passer aisément de l'un à l'autre. La connexion à un PC se fait via un dongle USB-C et l'application Razer permet de gérer les appels et les bascules d'un terminal à un autre.