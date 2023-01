Processeur russe "prometteur", l'Elbrus-8SV incapable de bien faire tourner des jeux d'il y a 10 ans

Sur The Elder Scrolls III: Morrowind, l'Elbrus-8SV, accompagné de 32 Go de DDR4 et d'une carte Radeon RX 580, n'a pas rencontré de problèmes. Il est alors question d'une animation comprise entre 30 et 200 images par seconde. S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat, lui, tourne à 30 IPS. Le bilan sur S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky est autrement moins convaincant, avec un piètre 10 IPS de moyenne générale.

Bien sûr, on peut se dire qu'avec une meilleure carte graphique, l'Elbrus-8SV ferait mieux. Rappelons donc qu'avec la même Radeon RX 580, mais le niveau de détails en élevé (contre moyen sur l'Elbrus-8SV), un vieillissant Ryzen 5 3600 fait sans difficulté 6 à 7 fois mieux (65 IPS). Inutile d'ergoter donc, ce n'est pas ce genre de processeurs qui va concurrencer AMD ou Intel.

Le MCST a toutefois déjà indiqué que l'Elbrus-16C est fin prêt. Il s'agit d'un CPU gravé en 16 nm et doté de 16 cœurs à 2 GHz. Il serait capable d'une puissance 160 % plus élevée que l'Elbrus-8SV, avec 1 500 GFLOP en précision simple et 750 GFLOP en double précision. Reste à trouver un fabricant…