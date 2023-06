La Russie accuse les États-Unis d'espionnage à l'iPhone, nouvelles tensions à venir ?

La question de l'espionnage entre la Russie et les États-Unis est un sujet très ancien, qui ne change guère que par la nouveauté des moyens mis en œuvre. Ces derniers temps, les autorités russes semblent de plus en plus suspecter Apple d'y prendre part. Les officiels ont ainsi récemment été enjoints d'abandonner leur iPhone, et aujourd'hui, Moscou dénonce une opération d'espionnage qui serait passée par ces appareils.