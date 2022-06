Le prix du Xiaomi 12X (256Go) s'effondre sur Cdiscount ce weekend 🔥

Le Xiaomi 12 est assurément un smartphone très séduisant, qui convainc de par son design à l'avenant et son format compact idéal au quotidien.

Reste qu'il faut garder les pieds sur Terre : oui, le Xiaomi 12 est un excellent smartphone, tant sur les performances et sur l'autonomie que pour son écran, mais rien — absolument rien — ne justifie une hausse de prix de 150 € par rapport à son prédécesseur.

Et oui, dans les faits, le Xiaomi 12 n'offre pas une prestation à ce point différente du Xiaomi Mi 11. Il a les mêmes qualités et souffre des mêmes défauts. Ce qui change fondamentalement, c'est sa diagonale de plus petite taille. Or nous ne sommes pas sûrs que cela soit vu comme un progrès par toutes et tous.

Au final, on tombe ici dans les mĂŞmes travers que pour le Xiaomi 12 Pro. Il s'agit dans un cas comme dans l'autre d'excellents mobiles, mais pas au prix qu'en demande Xiaomi.

Si toutefois vous deviez craquer, rassurez-vous : on a pris beaucoup de plaisir à les tester et ces deux modèles restent hautement recommandables. Sauf peut-être pour les photographes très exigeants.