La version 5G du Xiaomi Redmi Note 11 Pro est déjà moins chère !

Pour celles et ceux qui sont à la recherche d'un nouveau smartphone de milieu de gamme bien complet et déjà en réduction, voici une offre à ne pas manquer chez Darty ! Fraichement débarqué sur le marché français, le Xiaomi Redmi 11 Pro 5G est à seulement 319,99€ le jour de sa sortie !

Darty vous concède 20% de rabais sur le tarif standard de 399,99€ ! Et en plus, vous bénéficiez en plus d'une livraison gratuite en une dizaine de jours à domicile. Et si vous changez d'avis, pas de problème, vous disposez de 14 jours pour renvoyer ce smartphone à compter de sa date de réception chez vous.