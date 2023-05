Canicule en appartement ? Xiaomi annonce un mini-climatiseur au tarif ultra agressif

L'appareil est spécifiquement conçu pour les pièces de 10 à 15 mètres carrés. S'il n'est pas le plus puissant des climatiseurs, Xiaomi ambitionne surtout de proposer un produit efficace et compact. Ainsi, le Roufeng Air Conditioner 1hp est économe en énergie et utilise un convertisseur de fréquence DC complet. Il est en outre doté d'un ventilateur de 4,2 pouces qui peut fournir une circulation d'air dans différentes directions.