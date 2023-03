Sony X80L : la gamme LCD 4K et Full LED sera disponible à partir de 999 €

Toujours du côté des limitations vis-à-vis des séries supérieures, la X80L se contente d’une dalle 10 bits rafraichie à 60 Hz. On y trouve tout de même la certification « Perfect For PS5 » avec les fonctions Auto HDR Tone Mapping et Auto Genre Picture Mode. Téléviseur Sony oblige, le jeu est à l’honneur avec une nouveauté sur l’ensemble de la gamme 2023, à savoir le Game Menu. Celui-ci permet d’accéder facilement à de nombreux paramètres liés aux jeux.



Bien entendu, les X80L embarquent Google TV et toute une série de compatibilités. Parmi elles, on peut notamment citer la plateforme de streaming Bravia Core avec un catalogue qui semble s’être élargi depuis l’an passé et une qualité de transmission que seul Sony offre à l’heure actuelle pour un tel service. Enfin, on retrouve un Chromecast intégré, l’assistant vocal de Google via la télécommande, ou encore le support d’Alexa, d’AirPlay 2 et HomeKit.



La Bravia Cam, en option, est également supportée par cette série de téléviseurs. Outre le fait de permettre de passer des appels visio, elle offre des possibilités de contrôle gestuel, d’optimisations audio selon la position des spectateurs, ou encore d’économie d’énergie en baissant automatiquement la luminosité lorsque personne n’est détecté devant le téléviseur.