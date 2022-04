Le prix de cet écran PC Samsung Odyssey G3 27" mérite le détour avec cette ODR de 40€

L'offre de 40€ s'arrête dans quelques heures seulement… mais rassurez vous, une ODR de 30 euros sera encore disponible passé ce délais et vous pouvez l'obtenir via ce lien. Cette offre sur l'écran PC gamer Samsung Odyssey G3 27" FHD est proposée par Cdiscount, qui assure une livraison gratuite en France Métropolitaine chez vous ou en point relais sous deux jours ouvrés. Il est possible de payer en quatre fois, soit environ 48€ par mois. Le produit s'accompagne d'une garantie constructeur de deux ans.