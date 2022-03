L'excellente montre connectée Samsung Galaxy Watch 4 (40 mm) à 199€ ce weekend

La Samsung Galaxy Watch 4 est une bonne montre connectée polyvalente ! Avec son boitier 40 mm en aluminium, celle-ci bénéficie d'un écran Super AMOLED Full Color AOD d'une définition de 390 x 390. C'est parfait pour consulter l'heure, votre bilan d'activité ou encore décrocher un appel émis sur votre smartphone Android.

Equipée d'Android Wear 3.0, cette montre est compatible avec les appareils Android dès Android 6.0, et bénéficie, pour une connexion optimale, du Bluetooth 5.0. Plus encore, un GPS autonome vous accompagne idéalement pour vos ballades ou encore vos sorties running et vous disposez d'une autonomie d'environ 24h en activité, et de 2 jours en mode veille. Pensée notamment pour le sport, celle-ci supporte les immersions jusqu'à 2m de fond, et son bracelet en silicone est interchangeable au besoin. Vous pouvez très facilement mesurer vos calories brulées, les distances parcourues et suivre l'ensemble de votre activité sportive.

La santé n'est bien sûr pas en reste, avec analyse de votre sommeil, mesure de votre fréquence cardiaque, ou encore une capacité à générer un électrocardiogramme (ECG). Pour également plus de sécurité, un détecteur de chute, une fonctionnalité permettant de localiser votre téléphone, ou encore une fonction lampe torche, sont incluses.