A peine sorti, le nouveau Samsung Galaxy S20 FE est déjà moins cher !

Cette promotion nous est proposée par le géant américain Amazon. Notez que tous les clients seront livrés à domicile gratuitement en France métropolitaine (un point retrait peut aussi être sélectionné). Par contre, l'expédition de l'article ne se fera qu'entre 5 et 7 jours après la date d'achat. Le paiement en quatre fois répond présent, ce qui équivaut à 142,89€ par mensualité. La garantie est valable pendant deux ans.

Le Samsung Galaxy S20 FE dispose d'un écran Amoled 6.7 pouces parfaitement calibré avec une définition atteignant 2400 x 1080 pixels. Du côté de sa configuration, nous retrouvons un processeur Snapdragon 865 épaulé par 8 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go.

C'est un smartphone taillé pour tous les usages. Il fait preuve d'une fluidité exemplaire sur ses menus et sur la plupart des applications. Vous pourrez aussi jouer dans d'excellentes conditions sur tous les jeux vidéo en 3D.