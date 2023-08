Samsung annonce à son tour de la NAND 300 couches pour 2024

À l'heure actuelle, Samsung distribue de la NAND sur 236 couches, soit quatre de plus que l'Américaine Micron (232 couches), mais deux de moins que sa concurrente nationale, SK Hynix (238). Cependant, alors que SK Hynix ne paraît pas encore tout à fait prête à distribuer sa nouvelle NAND sur 321 couches, il se pourrait que Samsung lui grille la politesse.

Selon le Seoul Economic Daily, la V-NAND 300 couches de la marque devrait entrer en production de masse courant 2024. La question qui se pose est de savoir quand exactement cette mise en production interviendra, et si SK Hynix a les moyens de réagir à cette annonce.

Par ailleurs, rappelons que les principaux fabricants de NAND ont des plans très ambitieux à relativement court terme. Sur la feuille de route de Samsung, on peut ainsi noter que de la NAND à 1 000 couches et plus est prévue pour 2030. Bien sûr, il ne s'agit que d'une feuille de route.