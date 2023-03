Samsung : quand le smartphone montre la lune, l'IA fait-elle n'importe quoi ?

Selon lui, l'IA de Samsung serait plutôt « entraînée à partir d'un ensemble d'images de la lune, afin de reconnaître la lune et d'y appliquer la texture de la lune ». En d'autres termes, sur certains éléments spécifiques et facilement identifiables comme la lune, l'algorithme de Samsung se contenterait de texturer ce que les modules photo de l'appareil utilisé n'ont pas été en mesure de capturer. « Il est très facile d'entraîner votre modèle sur d'autres images de la lune et d'appliquer cette texture lorsqu'un objet ressemblant à la lune est détecté », poursuit l'intéressé ajoutant que l'IA fait alors « le gros du travail, pas les optiques ».

Samsung, de son côté, se défend de tricher en entraînant son IA de la sorte. Faisant allusion à une « enquête » similaire partagée en 2021, la firme rappelle que la partie photo de ses derniers Galaxy S utilise jusqu'à 20 images photographiées en série pour aboutir, à l'aide de son IA, à un cliché final. Une technique que la plupart des marques concurrentes utilisent également, dont Apple, et qui parvient à satisfaire l'essentiel des utilisateurs. Reste que, sur smartphone, l'IA prend de plus en plus le pas sur l'optique à proprement parler. Un problème éventuel pour les photographes recherchant avant tout l'authenticité pour leurs clichés.