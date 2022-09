Snapchat vole à la rescousse des Galaxy S21 pour compenser l'absence du Detail Enhancer

À ce propos, le Samsung Galaxy S22 a justement reçu une nouvelle mise à jour de son appareil photo qui apporte avec elle diverses fonctionnalités, dont le fameux « Detail Enhancer ». Celui-ci permet notamment de proposer un rendu encore plus précis et plus détaillé qu’à l’accoutumée avec l'appareil photo. Si certaines fonctionnalités de ce nouvel update seront bel et bien portées sur les Galaxy S21, tout porte à croire que ce ne sera malheureusement pas le cas du Detail Enhancer.