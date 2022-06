Le prochain smartphone professionnel de Samsung optera pour une batterie amovible

Cette semaine, la marque coréenne a décidé de mettre en ligne le manuel de son prochain téléphone. Grâce au schéma ci-dessous, nous apprenons que le Samsung Galaxy Xcover 6 Pro bénéficiera d'une batterie totalement amovible. Un bon point auquel vient s'ajouter la présence d'un Snapdragon 778G, soit un processeur de milieu de gamme relativement performant. De plus, 6 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go complèteront l'affiche.