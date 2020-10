Samsung annonce la Galaxy Tab Active3, une tablette Android renforcée, pour les entreprises

Sous le capot, on retrouve ici un processeur Exynos 9810, 4 Go de RAM, et une capacité de stockage de 128 Go. Côté photo, on dispose ici d'un capteur principal de 13 mégapixels, et d'un capteur frontal de 5 mégapixels. Compatible Wi-Fi 6, la Galaxy Tab Active 3 se pare également d'une batterie de 5050 mAh et est compatible Samsung DeX.

Pour les entreprises qui utilisent des tablettes à un poste fixe, la Tab Active3 dispose aussi d’un mode « sans batterie » pour une alimentation au réseau, sur secteur.