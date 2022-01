Samsung Galaxy Tab A8 : une nouvelle tablette familiale au format 16:10

Ce n'est pas le plus important pour une tablette de ce type, mais sachez que la Galaxy Tab A8 embarque un capteur photo de 8 MP à l'arrière, et de 5 MP à l'avant. L'appareil permet à l'utilisateur de se filmer tout en enregistrant son écran.

Comme souvent sur ce genre de produit, le fabricant met en avant les fonctions de contrôle parental et les environnements dédiés aux enfants. Le service Samsung TV Plus est inclus pour la tablette, dont l'achat donne aussi droit à deux mois d'abonnement YouTube Premium gratuits pour les nouveaux abonnés.

Disponible dans les coloris anthracite, argent et rose, la Galaxy Tab A8 est vendue en France au prix de 249 euros dans sa version de base avec 32 Go de stockage. Comptez 279 euros pour 64 Go de mémoire interne et 329 euros pour 128 Go. Deux variantes 4G sont aussi proposées, à 299 euros pour 64 Go et 379 euros pour 128 Go.