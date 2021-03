Samsung QLED, AU 2021 : prix, disponibilité... Tout savoir sur les téléviseurs d'entrée de gamme du constructeur coréen

Afin d'offrir une image toujours plus fidèle Samsung a équipé ses Q60 et Q80 d'un rétro-éclairage Dual LED. Cette technologie dispose en alternance une LED produisant de la lumière chaude et une LED émettant une lumière froide et ce, dans le but de proposer une image la plus fidèle possible selon les couleurs à afficher à l'écran.

Le Q80 est équipé d'un système Full LED Local Dimming, mais le nombre de zones ne nous a pas été communiqué. Le Q60, lui, se limite à un rétroéclairage Edge LED.