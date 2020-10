Le Samsung S10+ à moins de 500€ avec ce code promo exclusif !

Pour débloquer cette promotion actuellement en vigueur chez Cdiscount, pensez à bien utiliser le code ci-dessous pour obtenir 50€ de remise immédiate sur cette commande : 50EUROS. La livraison à domicile reste gratuite et vous pourrez bien évidemment régler le montant demandé en quatre fois. La garantie est valable pendant deux ans et une assurance contre la casse d'un an est proposée à 54,99€ ou 74,99€ pour deux ans.

Malgré son âge avancé, le Samsung Galaxy S10+ est toujours au top de sa forme ! Pour cela, il dispose d'un magnifique écran AMOLED de 6,4 pouces avec une définition atteignant 3040 x 1440 pixels. Au niveau de sa configuration, nous retrouvons un processeur Exynos 9820 épaulé par 8 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go.

Encore aujourd'hui, le Galaxy S10+ délivre des performances remarquables. Il est capable de lancer des applications avec un maximum de fluidité. La plupart des jeux en 3D gourmands en ressources tourneront sans aucun problème.