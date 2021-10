Principal concurrent du Redmi Note 10, le smartphone REALME 8 chute à moins de 190€

Passons en revue ce que propose le Realme 8, le smartphone que vous pouvez acquérir pour seulement 189€ chez Cdiscount. Il s'agit ici du modèle avec 6 Go de RAM et 128 Go de disque dur. L'avantage de ce modèle est qu'il est possible de lui rajouter une carte microSD pour étendre la mémoire.

Il est équipé d'un écran Super AMOLED de 6,4" avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Vous pouvez compter sur quatre capteurs à l'arrière : un grand angle de 64 Mpx, un ultra grand-angle de 8 Mpx, un macro de 2 Mpx et un portrait de 2 Mpx. Et pour les selfies, vous avez un capteur avant de 16 Mpx.

La batterie est elle aussi impressionnante avec deux batteries de 2500 mAh pour un total de 5000 mAh. Cela permet au smartphone de tenir tranquillement pendant 48h si vous en faites un usage modéré. Et si jamais vous tombez en rade d'autonomie, un petit coup de charge rapide et vous passez de 0 à 50% en 28 minutes. Il faut compter en tout 68 minutes pour une charge totale.

Pour 189€ c'est vraiment un bon petit téléphone. Certes, il peut ne pas plaire à tout le monde pour différentes raisons. Mais à ce prix il remplit largement son office.