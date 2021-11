Selon DxoMark, le realme GT Neo 2 serait le téléphone à choisir si la batterie est un critère de choix pour vous

Le realme GT NEO 2 a été soumis à trois tests principaux et s'est classé à chaque fois dans le Top 3 sur le segment haut de gamme. Il se positionne en première place dans la catégorie Autonomie, en troisième position dans la catégorie Chargement et à la seconde place dans la catégorie Efficacité. De quoi lui attribuer un score de 94, soit une note plus élevée que celle attribuée à l'iPhone 13 Pro Max d'Apple. Un très bon point pour realme donc.