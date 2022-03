Snapdragon 8 Gen1+, la puce gravée en 4 nm pourrait bientôt être présentée par Qualcomm

Lors de la conférence Nothing (event) : The Truth qui s’est tenue ce mercredi 23 mars 2022 à 15 h 00, Carl Pei a enfin dévoilé le premier smartphone de sa nouvelle marque londonienne ainsi que son système d’exploitation Nothing OS. Le Nothing Phone (1) sous SoC Snapdragon de Qualcomm sera commercialisé à l’été 2022.