Le smartphone Oppo Reno 2 à moins de 300€ chez Darty avant Noël

Le Oppo Reno 2 est un excellent smartphone de milieu de gamme, beau, performant et polyvalent. Il est équipé d'un sublime grand écran AMOLED de 6,5 pouces qui affiche une résolution de 2400 x 1080 pixels et 401 PPI. Ultra réactif, il embarque un processeur Octa-core, le Qualcomm Snapdragon 730G, ainsi que 8 Go de mémoire vive et 256 Go d'espace de stockage interne. Il offre des résultats plus que convaincants côté photo grâce à son quadruple objectif arrière d'un capteur principal de 48 MP. Doté d'une batterie d'une capacité de 4 000 mAh, ce mobile est particulièrement endurant. Il bénéficie en outre de la technologie de recharge rapide jusqu'à 20 W mais ne peut être chargé en mode sans fil.