Essayez donc de comprendre... le nouveau smartphone concept de OnePlus

En 2020, Carl Pei, l'un des deux fondateurs de OnePlus, a quitté les locaux de l'entreprise afin de lancer Nothing. Un an plus tard, la société fraîchement créée déploie son tout premier smartphone, le Nothing Phone (1). Celui-ci se démarque notamment de la concurrence pour son design atypique et ses bandes lumineuses présentes au dos du téléphone. Le smartphone, qui sera bientôt décliné dans un nouveau modèle, a d'ailleurs l'air d'avoir donné des idées à OnePlus, qui vient de teaser un nouvel appareil à l'allure relativement similaire.