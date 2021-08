OnePlus préparerait une version "Lite" de ses Buds Pro

La guerre des clones n'est pas terminée. Et si le format écouteur bouton des Airpods et Airpods 2 a été légèrement ringardisé par l'arrivée des convaincants Airpods Pro , il continue de faire des petits, principalement à travers les marques chinoises. Si Huawei est l'acteur s'en étant le plus approché, avec ses Freebuds 3 , ces écouteurs restent encore dans les mémoires pour leurs promesses non tenues (ANC et codec BT-UHD ). Avec les OnePlus Buds, le constructeur chinois n'a pas tant de prétentions, il les présente ainsi comme de solides concurrents des Airpods d'Apple.

Lire la suite