OnePlus Watch : à partir de 150€ en Europe

Il y a quelques jours, on découvrait le look de la première montre connectée OnePlus. Aujourd'hui, on en connait désormais le tarif puisque l'insider Ishan Agarwal, souvent bien informé, confirme que la montre signée OnePlus sera proposée à partir de 150 euros environ en Europe.

Ce dernier a confirmé la nouvelle sur Twitter, en publiant au passage une nouvelle fournée d'images de la OnePlus Watch, qui sera déclinée en coloris Black et Silver.