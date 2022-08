Android 13 débarquera en 2023 sur votre Nothing Phone (1)

Disponible depuis quelques semaines maintenant, le Nothing Phone (1) dispose d'une interface fondée sur Android 12. Au fil des semaines et des mois, de nombreux smartphones sous Android vont pouvoir migrer vers la version 13 de l'OS de Google. Du côté de chez Nothing, on a d'ores et déjà confirmé que la migration vers Android 13 n'est pas prévue pour 2022.