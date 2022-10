Microsoft lance le Surface Laptop 5 : l'ultrabook passe aux processeurs Intel de 12e génération

L'ordinateur pèse 1,3 kg en 13,5 pouces et 1,5 kg en 15 pouces. Il est équipé d'un écran tactile qui affiche une définition de 2 256 x 1 504 pixels sur le premier et de 2 496 x 1 664 pixels sur le second. Microsoft a opté pour un ratio 3:2, plus pertinent pour la productivité et le travail que pour des usages multimédias et de divertissement.

L'écran est certifié Dolby Vision IQ, et les haut-parleurs, Dolby Atmos. Pour les visioconférences, nous avons droit à une webcam HD 720p et à deux microphones. Sans surprise, le PC portable est livré directement sous Windows 11.

Le Surface Laptop 5 de 13,5 pouces sera commercialisé dans les coloris platine, sauge, noir et beige. La version de 15 pouces, elle, sera proposée en platine et en noir. La disponibilité et les prix en euros n'ont toutefois pas encore été communiqués.