Microsoft veut rendre le copier/coller de Edge bien plus puissant (et donc sur Chrome aussi)

Les deux géants américains Microsoft et Google travaillent actuellement sur une nouvelle API (Pickle Clipboard) qui pourrait largement optimiser la fonctionnalité "copier/coller", au sein de Chrome et de Edge. A l'heure actuelle, la fonction supporte divers formats comme .txt, .jpg, .png, HTML et d'autres, que l'on évolue sous Windows 10, macOS ou Linux.