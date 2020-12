Après ses téléviseurs, LG intègrera des panneaux OLED transparents sur les portes automatiques

Petit à petit, les dalles OLED transparentes se font une place sur le marché. Après l'apparition de vitres à écrans OLED translucides sur les rames de métro de certaines villes chinoises (Pékin et Shenzhen, notamment), et alors que Panasonic et Xiaomi ont d'ores et déjà lancé des téléviseurs OLED transparents, basés sur des dalles produites par LG Display, voilà que l'OLED translucide s'apprête aussi à débouler sur les portes automatiques de grands magasins et de certaines entreprises.