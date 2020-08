Les affichages OLED transparents arrivent dans le métro chinois

LG a peaufiné ses écrans transparents OLED et ceux-ci sont désormais prêts à devenir des panneaux indicateurs dans le métro chinois. Plus précisément, ils vont être testés à Pékin et Shenzhen, où ils seront utilisés pour afficher des lignes de métro, des plannings et informations de circulations, des horaires des avions et trains, de la météo, ou encore des informations en temps réel sur les correspondances au sein du réseau et en dehors.