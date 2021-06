Vente Flash : le PC portable Lenovo Ideapad 3 à prix choc

Le Lenovo Ideapad 3 se présente comme une excellente affaire, surtout dans le cadre de cette vente flash Darty. Il propose en effet un écran à dalle mate 15,6" FHD, un processeur AMD Ryzen 7-3700U 4 cœurs cadencés entre 2,3 Ghz et 4 Ghz, une carte graphique Radeon RX Vega 10, 8 Go de RAM DDR4 et un SSD 256 Go. Une fiche technique idéale pour un usage quotidien ou professionnel, qu'il s'agisse de navigation Internet ou de bureautique. Notons également que le Lenovo Ideapad 3 est proposé avec comme système d'exploitation natif Windows 10 Famille 64 bits.

Côté connectique, il intègre une carte Wi-Fi 802.11 ac, la technologie Bluetooth 5.0, un lecteur de carte SD 4-en-1, une prise HDMI, deux ports USB 3.2, un port USB 2.0 et une prise jack 3,5 mm combo audio/micro. Il embarque également une webcam intégrée 0,3 Mpixels.



Au-delà de tous ces éléments en faisant un PC portable très solide, le Lenovo Ideapad 3 présente également un design particulièrement fin et élégant. Il se montre ainsi extrêmement léger et compact, avec un poids de 1,85 kg pour 36,2 cm de longueur, 25,3 cm de largeur et 1,9 cm de hauteur une fois fermé. Un compagnon de voyage idéal pour les travailleurs nomades ou en télétravail, ou encore pour un usage personnel en vue d'éventuels départs en vacances.