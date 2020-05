Intel accusée par des employés de négliger les mesures sanitaires pour favoriser la production

Alors que le déconfinement s'amorce en Europe et tandis que les lignes de production des géants de la tech reprennent leur allure de croisière depuis quelques semaines, Intel pourrait faire office de mauvais élève. Selon les témoignages de plusieurs employés relayés par Bloomberg Law, Intel forcerait son personnel à travailler en grands groupes, sans équipement de protection suffisant, et négligerait les règles élémentaires de distanciation sociale imposée par la pandémie de coronavirus au sein de ses fabriques.

Plus d'une quarantaine de signalements contre l'entreprise auraient par ailleurs été faits auprès des autorités sanitaires de l'Oregon, l'un des États américains où Intel dispose d'un site de production. On apprend également qu'outre l'Oregon, les usines d'Intel au Nouveau-Mexique et dans l'Arizona auraient également fait l'objet de signalements.

Intel assure avoir été « complimentée » pour ses mesures sanitaires

Intel a rapidement publié un communiqué pour répondre à la grogne et aux plaintes d'une part de son staff. « La priorité absolue d'Intel dans la gestion de la situation liée au coronavirus est de protéger la santé et le bien-être des employés tout en continuant à opérer et à soutenir nos clients dans le monde entier », lit-on.

« La situation a été incroyablement rapide et sans précédent, et nous nous avons été efforcés d'apprendre et de nous adapter aussi vite que possible afin de pouvoir continuer à protéger nos travailleurs et nos communautés », explique Intel plus loin, encourageant ses employés à lui « faire part de leurs préoccupations ». « Nous nous efforcerons d'y répondre rapidement ».

Le groupe assure aussi avoir « soumis des réponses formelles aux plaintes ». « Les inspecteurs de l'OSHA ont visité nos sites en Oregon, en Arizona et au Nouveau-Mexique. Nous n'avons été notifiés d'aucune violation, et les inspecteurs de l'OSHA qui ont visité nos sites ont complimenté nos actions », a enfin indiqué le groupe.

Comme le précise Bloomberg en fin d'article, le management actuel d'Intel lui aura en tout cas permis de livrer en temps et en heure pas moins de 90% des commandes passées par ses clients et partenaires.