Vous pouvez enfin commander la montre connectée intégrant des écouteurs de Huawei en France

Côté autonomie, Huawei promet une durée d'utilisation de « trois jours consécutifs lorsque les écouteurs et la montre sont utilisés ensemble. » De leur côté, les écouteurs offrent une autonomie comprise entre 2,5 et 4 heures en fonction de l'utilisation, et de l'activation (ou non) du système de réduction du bruit.

Si les écouteurs sont certifiés IP54, en raison de la conception du couvercle rabattable deux-en-un de la montre, cette dernière ne peut pas être immergée dans l'eau. « Lorsque vous vous lavez les mains, évitez de faire couler l'eau directement sur le boitier de la montre », prévient Huawei.