Smartphones Huawei : le coup de la panne (de batterie) c'est fini ?

Depuis quelques années déjà, à défaut de pouvoir réellement augmenter significativement l'autonomie de nos smartphones, les constructeurs travaillent sur des solutions alternatives. Outre des recharges de plus en plus rapides, nombreux sont les mobiles à bénéficier d'un (ou plusieurs) mode d'économie de batterie, afin d'éviter autant que possible le « coup de la panne ».