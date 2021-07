Huawei travaillerait-il sur un smartphone avec capteur photo sous l’écran ? C’est ce que laisse penser ce brevet

Si l’on en croit le brevet, le téléphone s’apparente beaucoup plus au segment milieu de gamme comme le Honor X20 SE qu’à un flagship. On remarque immédiatement la disparition de poinçon pour la caméra selfie et des bords très étroits. Du reste, l’ensemble s’avère plutôt classique : une prise casque de 3,5 mm, des haut-parleurs sur le côté supérieur du téléphone, une absence de boutons physiques sur le côté gauche et deux boutons sur le côté droit.



Même si Huawei travaille depuis de longues années sur la technologie de la caméra sous l’écran, cela ne signifie pas que l’idée sera concrétisée un jour. Un brevet n’est évidemment pas synonyme de commercialisation est aujourd’hui, rien ne confirme quand et comment Huawei présentera un tel téléphone aux particuliers.

Selon de nombreuses rumeurs, divers constructeurs pourraient bientôt présenter de nouveaux smartphones dont l'appareil photo frontal sera dissimulé sous l'écran. Ce serait le cas de Samsung, de Xiaomi, d'Oppo ou encore de Vivo.