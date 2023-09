Montres connectées : quand Google marque Apple à la culotte

Ces dernières heures, Google a poussé une mise à jour du Google Play Store, sa boutique de logiciels. Wear OS permet en effet de découvrir et de télécharger des logiciels directement depuis l'écran de sa montre connectée, sans avoir à passer par son smartphone. Les nouvelles fiches produits possèdent des éléments plus clairs et des boutons plus gros, qui facilitent la navigation dans les différentes catégories.

Comme certains l'ont rapidement remarqué, les équipes du moteur de recherche n'ont pas cherché bien loin pour développer cette nouvelle interface. Pour ce faire, ces dernières ont tout simplement jeté un coup d'œil à l'App Store de l'Apple Watch, dont la Series 9 vient d'être dévoilée, et ont recopié la disposition des différents éléments.