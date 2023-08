Google vous rappellera bientôt de nettoyer vos écouteurs sales !

De plus, la firme rappelle que les Google Pixel Buds (hormis le modèle de 2017) et Buds Pro profitent d’une résistance à la transpiration et à l'eau à la fois sur l’étui et les écouteurs, comme beaucoup d'écouteurs sportifs notamment. En revanche, pour les A-Series, seuls les écouteurs sont résistants. En conséquence, l’étui des premiers est plus tolérant à l’humidité que celui des derniers.