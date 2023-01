Belkin veut allonger la durée de vie des AirPods, voilà comment

C'est un fait, si l'on prend généralement le soin de nettoyer nos smartphones, on a tendance (et c'est assez paradoxal) à délaisser un peu plus nos écouteurs sans-fil. Ces derniers, bien souvent dotés de grilles très compactes et d'embouts en caoutchouc, ont tendance à retenir le cérumen produit par les oreilles. Cela peut, à terme, altérer les performances audio, mais aussi la durée de vie du produit.