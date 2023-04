Google est tellement "à l'écoute" qu'il va vous donner des stats sur ce que vous écoutez

Comme l'a repéré le développeur Kieron Quinn sur Twitter, Now Playing affichera prochainement une nouvelle rubrique appelée « Résumé ». Cette dernière vous permettra de retrouver un ensemble de données répertoriant les recherches effectuées par votre smartphone. Elle pourra par exemple afficher les genres de musiques que votre appareil a le plus reconnus au cours des 30 derniers jours. Vous pourrez également y retrouver les pistes et les artistes les plus entendus, ou encore les moments de la journée durant lesquels vous entendez le plus de musique autour de vous.